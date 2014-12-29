2015:来势汹汹的大片续集年 《阿凡达2》华丽来袭

令人期待的2015年，大片续集将集体爆发。在这一年计划将要上映的大片可谓是数不胜数，百花争艳，而且颇多为影迷喜闻乐见、翘首以盼、乘胜追击的大片续集！下面跟着小编的编点一起来看下，2015年有哪些精彩的续集大片吧。

《复仇者联盟2：奥创纪元》是2015年上映的超级英雄电影，是漫威电影宇宙第11部电影。《复联2》的制片人早在四月的时候就确认了影片的故事，乔斯·韦登也已经完成了《复联2》的初稿创作，在其中，克里斯·海姆斯沃斯、杰瑞米·雷纳、小罗伯特·唐尼、斯嘉丽·约翰逊、克里斯·埃文斯、塞缪尔·杰克逊、寇碧·史莫德斯、马克·鲁法洛等《复联》的其他超级卡司们都将回归。乔斯·韦登除了将继续作为《复联2》的编剧导演之外，也将作为漫威整个“第二阶段”的谋篇布局负责人，整合《美国队长2》、《雷神2》、《银河护卫队》的故事和人物。复联2》将于2015年5月1日在全球上映。

《飓风营救3》

动作大片《飓风营救》也拍到第三集了，该片的制片方欧罗巴电影公司对媒体透露，制片人吕克·贝松与编剧团队正完善剧本，该片已于预计2014年2月份开机，目前导演人选为奥利维尔·米加顿，因为他在上一集的导演能力出色，故这一集仍由他来执导筒，影迷们就等着在大银幕上继续欣赏连姆·尼森大叔矫健、凌厉的身影吧！

《霍比特人3：五军之战》

去影院看《霍比特人》系列，对影迷来说不啻是一次电影狂欢，像过节一般，提着大包小包的零食，或带着电影的衍生产品比如手携笔记本，着T恤，带着帽子，眼镜，像一场仪式一样，膜拜这部发生在美丽的中土世界的神话故事。《霍比特人》系列是魔幻史诗经典《魔戒》的前传，但它的受欢迎程度丝毫不亚于《魔戒》，2015年《霍比特人3》强热回归，春节前就会上映，该集讲述索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。

《阿凡达2》

当年由《泰坦尼克号》导演詹姆斯·卡梅隆执导的科幻巨制《阿凡达》横空出世时，震惊了世界！该片也由此捧红了萨姆·沃辛顿、佐伊·索尔达娜和西格妮·韦弗等一众演员主演的科幻电影，截止2010年9月4日，该片以全球累计27亿5400万美元的票房，一举刷新了全球影史票房纪录（不计算通货膨胀）。此外该片还获得第67届金球奖最佳导演奖和最佳影片奖，第82届奥斯卡金像奖最佳艺术指导、最佳摄影和最佳视觉效果奖。可谓风头一时无两！现如今，视觉效果现为壮丽的《阿凡达2》将华丽来袭，你还不心跳加速吗？

《速度与激情7》

影迷们耳熟能详的《速度》系列第七集2015年4月将铁定上映，此集将由马来西亚裔导演温子仁执导，该导演最擅长拍摄恐怖电影，在业内获得好口碑的作品有不少，比如被恐怖迷奉经典的、如雷贯耳的《电锯惊魂》系列，《潜伏》、《招魂》等等，都是他的执导作品，这次掌镜动作大片续集，会给影迷带来怎样的惊喜？值得拭目以待。据说温子仁目前正积极忙于影片拍摄前的准备工作，而且正在设计了很多“与众不同”的动作场面。除此之外，他还在采访中爆出一段猛料：杰森·斯坦森确定加盟《速度与激情7》，饰演第六部大反派欧文·肖的哥哥伊恩·肖，届时将上演哥哥为弟弟报仇的戏码。再加上确定回归的范·迪塞尔和“岩石”道恩·强森，三大“光头猛男”无疑将碰撞出更为热血的火花。

《玩具总动员4》

《玩具》系列是老少皆宜，大人小孩济济一堂可以共同在影院欢乐的爆米花动画片，目前也拍到第4集了。皮克斯动画工作室创造了全球第一部电脑动画《玩具总动员》竟然已将近20年！20年了，人生的一个大龄段过去了，孩子成长为大人，大人都变成老人了....《玩具总动员1》与《玩具总动员2》的导演约翰·拉塞特将回归执导这第四部作品。本集故事由拉塞特、安德鲁·斯坦顿、彼特·道格特、李·昂克里奇构想，他们正是前三部《玩具总动员》最关键的幕后推手，观众热爱的胡迪、巴斯光年以及玩具小伙伴们的生活也将翻开全新篇章。





《独立日2》

14年前，艾默里奇执导的《独立日》投资7500万美元，最终收入了超过8亿美元的全球票房，这还不包括发行DVD和出售电视版权的2亿美元收入。早在四年前《2012》的新闻发布会上，导演罗兰德-艾默里奇就透露了拍摄《独立日》续集的计划，并打算和制作人迪恩-德维林一同游说《独立日》的男主角威尔-史密斯回归剧组。之后，由于威尔-史密斯和艾默里奇两人的酬金可能超过5000万美元，因此制片方暂时放弃了拍摄计划。时隔四年，艾默里奇重新启动续集的拍摄计划——将续集拆分为上下两部拍摄和放映，并且暂定名为《独立日：永恒1》、《独立日：永恒2》。罗兰德-艾默里奇透露，让威尔-史密斯签约是件困难的事，影片的男主角将设定为史密斯那个角色的继子“迪兰”。

《加勒比海盗5》

不知不觉，德普大哥领衔主演的哥特海盗电影《加勒比海盗》率列已经拍到5啦！时间过的真快！《加勒比盗4》曾拿到超过10亿美元票房，成为目前为止该系列最赚钱的一集电影。而《加勒比海盗》仍然由约翰尼德普领衔主演，奥兰多布鲁姆如果能够回归，势必将为该续集增添更多关注热度。目前该片正在紧锣慢鼓地筹拍中，至于不管是否2015度上映，它必将成为影迷心目中的梦想电影！