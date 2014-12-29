科学家不懂艺术？曾凡一给你不一样的解答

“科学和艺术是不可分割的”，正如曾凡一所说的那样，科学研究与艺术探索都是自己一生不能放弃的追求，而她也做到了将两者完美地融合与统一。



12月28日，踏着2014年的尾声，曾凡一在东方艺术中心举办自己从艺30周年独唱音乐会。翻看曾凡一的履历，她是旅美医学、理学双博士，国家重大科学研究计划项目首席科学家，长江学者特聘教授，于是人们心中泛起疑问，这么一个在科学领域有如此高成就的科学家怎么又是艺术家呢？这又不得不提到她的母亲。曾凡一的母亲黄淑帧虽然是著名的医学遗传学专家，但酷爱艺术，曾凡一受母亲影响4岁半开始学习钢琴，5岁登台演出，二十几岁开个人演唱会，出版个人专辑。上海举办的首届外国流行歌曲大赛，得了独唱第一名。1993年，在北京，他的原创《红帆》拍成了MTV获得CCTV音乐大奖。在曾凡一身上，我们看到了左脑与右脑的同步成长、科学和艺术的完美融合。

今天，曾凡一用一曲《CantHelpFallingInLove》（情不自禁坠入爱河）带领她的歌迷开始了她从艺30周年的音乐旅途，《红帆》、《因为有了你》、《TeddyBear》(泰迪)等一首首耳熟能详的曾凡一经典曲目让她的歌迷仿佛回到了30年前，看见央视歌手大赛上获奖的曾凡一，也仿佛回到了自己当年的青葱岁月。音乐就是如此神奇，音乐就是如此有魅力，音乐就是摆脱了时间的枷锁。上了舞台，曾凡一已经不是那个严谨的科学家，而是一个洒脱、自由的音乐天使，每曲终了那经久不衰的掌声就是对她音乐最大的褒奖以及她在科学和艺术领域取得的成就的肯定。

科海拾贝，艺海探珠，繁重的科研事务并没有减弱曾凡一对缪斯女神的追逐。她用自己的实际行动告诉世人，科学家也可以是艺术家。此次曾凡一用心演绎的赌场音乐会就是为广大乐迷献上一份温馨与衷心的感谢，希望所有热爱科学和艺术的人们能够用灵魂和热忱在新的一年谱写出一曲更美丽的乐章。