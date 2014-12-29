李晨羡慕王宝强幸福家庭 反驳“头脑简单”说

原标题: 李晨羡慕王宝强幸福家庭 反驳“头脑简单”说

自从登上了《奔跑吧兄弟》的舞台，众多明星都改变了他们在粉丝心目中的形象。就像李晨，从一个儒雅文气的男子转型成了硬汉，顿时让人觉得这就是一个“四肢发达头脑简单的人”，昨天在微信采访中李晨反驳，“大块头也有大智慧”，而心思细腻的他更是对记者坦言，他最羡慕邓超和王宝强的幸福家庭。

为录《奔跑吧兄弟》，李晨增肥二十斤，一天吃五顿健身餐，20个鸡蛋，只为有足够的体力跟未知的对手对决。在团队里，他总能给大家十足的安全感，甚至被王宝强戏称陈赫看见他就有“妈妈”的感觉。因为从一开始，李晨就被定为“中国版金钟国”的硬汉形象。

不过李晨坦言他并非一个四肢发达头脑简单的人，“我还在节目中喜欢分析一些问题，帮助大家获胜，也还算比较高效率完成了。我其实个人就比较喜欢技术方面的东西，就喜欢分析，但到了后面几期他们就把我的嘴给堵上，不会听我说什么，觉得我是唐僧。”

谈到两个已为人夫为人父的队友，李晨很是羡慕，“超儿很幸福，宝强也很幸福，在我们团队里都是很让人羡慕的家庭，我希望吧，能否有也幸福的家庭。”