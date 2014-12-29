陈翔出行身无分文获粉丝救助 吕丽萍爱子砍价强

原标题: 陈翔出行身无分文获粉丝救助 吕丽萍爱子砍价强

陈翔一家迷失街头

近期很火的网络语“有钱就是任性”对有钱人行事作风大加调侃，也揭示了“钱”在生活中的重要性。而今晚，《带着爸妈去旅行》的嘉宾们将带领大家进入“没钱也任性”的霸气时代。

陈翔出行身无分文 路边被“施舍”

在节目开拍之初导演便给嘉宾们定下规矩，要求大家上交财务，旅行途中只能使用节目组给的经费，惹得三组家庭抱怨连连。在到达尼泊尔后并安顿好住处后，大家本要前往女神庙汇合集体游玩，谁知“马虎哥”陈翔却在身无分文的情况下带着爸妈与大家“分道扬镳”演绎了一场尼泊尔独游记。钱虽不是万能，但在异国他乡旅行没钱可是万万不能的呀。所以当陈翔想要和父母寻找队伍归队时，却被空空的口袋所困。然而奇迹往往就在身边，当陈翔一家失落凄怜的站在街头等待救援时，突然被热心粉丝认出，并主动提出慷慨资助陈翔一家。

高梓淇成“房奴” 经济拮据温饱难解决

高梓淇蔡琳一家四口人，却不幸抽中一个只能住3人的房间。孝顺的高梓淇不愿在这难得的带着爸妈旅行的机会中让父母有一丝遗憾，于是决定向陈翔和张博宇求助，试图与对方换房。期初张陈二人在明白高梓淇意图后都委婉拒绝，可在夜幕降临时陈翔突然向高梓淇一家邀约相谈换房事宜。当以为就此摆脱“尼泊尔版房奴”心头痛的高梓淇带着全家兴冲冲来到陈翔家时，却不想陈翔提出了一个让他为难的换房条件，如果答应，那么高梓淇将面临饭都吃不饱的困境，如果不答应，则会失去让父母开心旅行的初衷。

“星二代”张博宇为母尽孝 施展砍价功力

与陈翔和高梓淇成为“难兄难弟”的还有吕丽萍之子张博宇，虽然外表沉静冷漠炫酷范儿十足，却拥有着一颗炽热的爱母之心。当母亲吕丽萍看中一个纪念品却拘于节目组规矩必须忍痛放弃时，站在一旁的张博宇暗暗下了一个不能让母亲失望的决心。所以他不惜与继父搞僵关系，也不惜可能面临食不果腹的困境，独自前往商店与老板讨价还价大展砍价功力。

到底陈翔是否会接受粉丝的资助？又是否能与大家顺利相聚？到底高梓淇是否答应了陈翔苛刻的换房条件？又怎样解决经济问题？到底张博宇能否成功弥补母亲遗憾？又可否缓和与继父的关系？敬请今晚9:15锁定江西卫视《带着爸妈去旅行》，看明星嘉宾如何玩儿转“没钱也任性”！

吕丽萍不能买东西留遗憾

张博宇砍价