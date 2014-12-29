两种"剧王"面貌:《北平无战事》与《古剑奇谭》

原标题: 两种"剧王"面貌:《北平无战事》与《古剑奇谭》

2014年有两部电视剧被业内称作“剧王”，一部是《北平无战事》，另一部是《古剑奇谭》，两剧各有所长，其拥趸者泾渭分明。《北平无战事》虽获得业界一片赞誉，但在收视率与网络点击方面，却全面落后于仙侠剧《古剑奇谭》，尤其是从网络点击率来看，《北平无战事》在爱奇艺和搜狐视频播出，累积播放量近四亿，而《古剑奇谭》的网络播放量却是惊人的85亿次。

两部剧王，一个有价无市，一个有市无价。分析这一现象，影视专家的解读是：当下，轻巧美学已取代了负重美学，轻叙事有成为当今时代美学主潮的趋势。这一现象的形成，和消费文化、代际文化、网络文化有关。消费文化跟传统经典文化不太一样，它是瞬间的、愉悦的、欲望的，强调轻松、愉快、好看、热闹、过瘾。另外，从代际文化来看，80后是从电子技术和网络文化成长起来的，80后接替了60、70后的文化阵地，这一代人看电视剧并不认为要承担太多的历史重负，90后、00后更是如此。

4月份发布的“一剧两星”政策意味着2015年电视剧平均收益减半，那些众星云集、投资过亿的大制作纷纷快马加鞭，欲抢在年底前播出才能收回成本。结果，下半年一如荧屏所见，要么虎头蛇尾，要么粗制滥造，多沦为凡庸之作，过眼烟云。

《北平无战事》有“价”无市

9月播出的《北平无战事》是第一部被评价为“烧脑”的国产电视剧。编剧刘和平的说法是“该剧只适合大学本科学历以上，或者大学学历以下但平时就喜欢历史题材的人群”，虽有夸张的成分，但不得不承认，要搞清楚剧中七大主角的人物关系和所持立场就已经让不少观众感叹：太烧脑。

耗资1.5亿的精良制作，七大影帝联袂主演的豪华阵容，业内高度肯定《北平无战事》的文化价值，评价它是“在追求收视率、迎合观众的市场主流中，为艺术和理想挤开了一道门缝”，是“为开拓一个时代而生的作品”，是“在正剧和严肃作品被逼得几乎退出了市场时点燃的最后一线希望”。然而，收视率慢热、网络点击量不高、缺乏持续热度的市场窘境表明，它与“现象级”剧作仍有一步之遥。虽然制片方宣称50%的收视群体是90后，但爱奇艺和搜狐视频发布的数据显示，大结局时两家网站的累积播放量不足四亿。

《北平无战事》在编、导、演、制作各方面投入都已经达到顶级配置，毋庸置疑，它是一部高水平的“诚意之作”，可较之《暗算》、《士兵突击》、《潜伏》、《媳妇的美好时代》、《黎明之前》、《甄嬛传》这些过往的“现象级”作品，《北平无战事》局限于小众，它的成功又很难被借鉴和延续，对国产剧未来的影响力有限。

《古剑奇谭》有市无“价”

与《北平无战事》对比，暑期亮相的仙侠剧《古剑奇谭》虽然在专业人士看来实在没有什么文化价值，但它在市场上的成功却是显而易见的。该剧以周播形式在晚十点档播出，三个月播出期间始终稳坐收视宝座，平均收视率高达1.32%，超过《北平》收官时的最高收视率，大结局时这部50集的周播剧网络播放总量已高达85亿，超过《步步惊心》和《甄嬛传》成为新一代网络神剧。1987年出生，2007年参加《加油！好男儿》选秀进入娱乐圈的李易峰在《古剑奇谭》前只会被称为“路人甲”，现在再有人这么说，多半会被微博上的口水淹死。李易峰一句“明天来看我”的微博留言，分分钟回复上10万。湖南卫视的宣传工作人员说：“互联网拥抱着大量你无法想象的人。”

《古剑奇谭》改编自网络游戏，将中国传统神话故事、儒释道与武侠、玄幻、言情，通过一把剑串联起来，重新架构了一套完整的世界体系，情节不求深刻、有内涵，就是惩恶扬善、正邪不两立的规矩故事，除杨幂外，其余主演皆是走偶像路线的三线演员和新人，总之，这是一部彻头彻尾为年轻人打造的电视剧，制片方给《古剑奇谭》的定位清晰，“这不是电视剧，是青春”。该剧在7月份暑期档播出，至9月开学，收视率明显回落。有一份漂亮成绩单的《古剑奇谭》同样不算是“现象级”剧作，因为作为一部青春偶像剧，它不被主流文化关注，在文化层面上影响力有限。

综合全年，除了《北平无战事》和《古剑奇谭》，《大丈夫》、《产科医生》、《红高粱》、《离婚律师》也曾在播出时形成过热点。《大丈夫》、《离婚律师》有意识地加入了轻松幽默的情节、俏皮的台词，故事与时代生活联系紧密，得到了观众的呼应；《红高粱》没有一味追求还原小说的文学性，加强了宅斗的戏剧冲突，制作考究，在收视与网络点击量上都有不俗表现，但并没有像当年电影版那样轰动一时，归根结底，还是这类题材观众已不再新鲜。