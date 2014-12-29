香港娱乐圈年度"吸金王"：古天乐狂赚2.4亿[图]

原标题: 香港娱乐圈年度"吸金王"：古天乐狂赚2.4亿(图)

2014年就快结束了，香港娱乐圈吸金王已经诞生。那就是在今年一年里狂拍了14部电影，狂接了10个广告，参加了无数个商演的古天乐！他总共赚了3亿港元(约合人民币2.4亿元)！

今年的香港娱乐圈“亿元户”总共有4位，除了古天乐，依次为周润发、谢霆锋、郭富城。发哥今年问世或拍摄的电影包括《澳门风云》、《澳门风云2》和《华丽上班族》，他还客串了《西游记之大闹天宫》的玉皇大帝。发哥片酬高，直接拿美金而且还包分成，四部片总共赚了1.7亿港元，性价比最高。谢霆锋今年有《澳门风云》、《一生一世》和《救火英雄》三部电影，主持了超级难看但明星云集的《十二道锋味》，接了11个广告代言，共赚1.2亿元。虽然只有古天乐的一半，但是这个数字只是他作为艺人的纯收入，并没加上他名下7家公司的进账。最近陷身勾引女学生事件的郭天王也很会赚钱，电影《道士山下》、《踏雪寻梅》、《西游记之三打白骨精》，3个广告，加上《中国好舞蹈》评委费，伦敦演唱会和10场商演，今年共赚1.3亿港元。

女星方面，两大乐坛天后陈慧琳和容祖儿都进入了十大吸金王行列，分别赚了8300万港元和8000万港元。谢霆锋前妻张柏芝也不甘示弱，她今年的主力都放在内地综艺节目，参加了《最强大脑》、《妈妈咪呀》和《明星到我家》，加上广告和商演，大概赚了7000万港元。

说回第一名古天乐。他在今年公映以及参与拍摄的电影包括《六福喜事》、《人间小团圆》、《窃听风云3》、《Z风暴》、《单身男女2》、《神探驾到》、《冲上云霄》、《12金鸭》、《迷城》、《巴黎假期》、《5个小孩的校长》、《金鸡SSS》、 《豪情3D》、《打喷嚏》。若以1800万港元的片酬计算，古天乐今年单是拍戏收入便已超过2亿港元。他还拍了10个广告，接了各类商演，全年收入超过3亿港元。