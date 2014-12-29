郑元畅与女星吻戏多 调侃：怕她把感冒传染给我

原标题: 郑元畅与女星吻戏多 调侃：怕她把感冒传染给我

28日，台湾演员郑元畅身穿灰格西装亮相长沙宣传新剧。谈及戏中与徐璐的大量吻戏，他调侃称很担心被对方的重感冒传染，“有些东西可以互相影响，但有些就算了，比如感冒”。

28日，周播电视剧《只因单身在一起》在湖南长沙举办了开播发布会，主演郑元畅、汪东城、张馨予、徐璐等亮相。

汪东城、郑元畅十年后再演情敌

《只因单身在一起》中，汪东城、郑元畅、张馨予、徐璐等八位男女以单身作为入住条件入住了统一化管理的单身公寓。在这座公寓中，恋爱被禁止，单身被提倡。但尽管如此，郑元畅与汪东城还是成为了“情敌”，为得到徐璐的爱恋展开激烈竞争。这也是两位男星继《恶作剧之吻》后再度在影视剧作品中成为“情敌”。

谈及二人十年后的再度合作，郑元畅忍不住感叹：“拍摄《恶作剧之吻》时，我和汪东城还不认识”，汪东城则回应，“现在认识这么久了，这次在剧中我们已经很有默契了。另外，我还和郑元畅在剧中大打出手了。”

采访时，郑元畅直言拍摄期间状态非常迷糊，“我都不知道我拍了什么，做了什么，直到看到片花以后才清醒过来，原来我拍了哪些场景，做了哪些工作。”

郑元畅与徐璐吻戏多：怕她把感冒传染给我

主演徐璐身穿一袭红色镂空短裙亮相，造型非常清凉。与其有诸多对手戏的郑元畅坦言生活中确实有很多地方被徐璐影响，但谈起对方拍戏时的感冒，他却幽默调侃，“有些东西可以互相影响，但有些就算了，比如感冒。”讲这段话的同时，也将二人的戏份透露无余，“因为我们这几天一直在拍吻戏，可是刚好这两天她都在重感冒”。

和郑元畅有这么多吻戏，会不会担心粉丝情绪过激？徐璐听后先是一脸淡定，随后露出委屈的表情回应道，“这是演戏啊”。此外，当天也是徐璐的生日，在现场许下生日愿望的同时，她也盼望新剧能够获得好的收视，更放言如果首播收视破六，就要和剧组主创团队一起“裸奔”。

据悉，电视剧《只因单身在一起》将于2015年1月4日在湖南卫视播出。

郑元畅(左二)、张馨予(左三)、(徐璐)右三、汪东城(右二)

徐璐(左一)、汪东城(中)