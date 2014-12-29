两个"姥爷"引发侵权纠纷 一人演两雷同角色[图]

原标题: 两个"姥爷"引发侵权纠纷 一人演两雷同角色(图)

《我姥爷1945》剧照

《姥爷的抗战》剧照

“最近，老戏骨王学圻又以最潮‘姥爷’作派，在荧屏火了一把，但令人不解的是他一人在两部雷同的‘姥爷剧’里同时主演了两个连服饰、作派、剧情都雷同的‘抗战姥爷’，一部是《我姥爷1945》，一部是《姥爷的抗战》。”读者王正铨给新民晚报来信说，质疑“雷同‘姥爷’有啥意思”。与此同时，《姥爷的抗战》出品方颁德传媒，今年7月已状告正于武汉电视台等地面频道播出的《我姥爷1945》出品方上海新文化传媒侵权并抄袭。

有点相似

刚在北京卫视播毕的《姥爷的抗战》以抗日战争时期为背景，故事从王学圻饰演的留学归来的高级机械工程师曹骅鲤，在女儿遭日军强奸，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死后毅然走上了向日军讨回血债的复仇之路讲起，他利用高超的机械技术自制多种武器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。同时，姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹，支持抗日。

在地面频道热播的《我姥爷1945》中，“姥爷”也是留日学习机械专业的优秀人才，日军的重重紧逼激起了他抗争的决心，但与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划却让他失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。此后，姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了功劳。

粗粗一比，即使女主角完全不同，即使故事演绎和发展也有所区别，但“姥爷”的角色设置和脉络走向的有相似之处：人物设置上，姥爷都是日本海归，都是高精尖的机械人才，都有共同的人格缺陷，洁癖、胆小、怕蟑螂；从故事脉络上看，都是知识分子因为家人受到伤害，走上了复仇之路。

各有说法

《姥爷的抗战》的出品方颁德传媒宣传总监曹大方告诉记者，2013年1月，《姥爷的抗战》开机，同年10月取得发行许可证，但在该剧后期，制片人刘丽莎和编剧鲍光满向颁德公司提出拍摄《姥爷的抗战》续集。“对于一部正在发行阶段、还未实现投入产出的项目，公司是不会贸然制作续集的，所以我们未予同意。”曹先生说。不久，传出《姥爷2》即将开机的消息，主演仍是王学圻。曹大方称，对于刘丽莎等擅自偷换了投资方另起炉灶的行为，目前已正式起诉，“目前已进入二审阶段，我们会继续取证。在法律层面，我们坚持到底，只求他们结束侵权。”

对于颁德方面的说法，《姥爷的抗战》和《我姥爷1945》制片人刘丽莎予以否认，她强调说，自己从未找颁德公司提出拍《姥爷的抗战》续集，“我也听说了他们的所谓内幕的细节，我只想说我不会配合这样的炒作。事实会有定论的。”刘丽莎还否认与颁德公司签署著作权协议，“编剧信任我，把版权交给我，我无偿赠送(颁德)拍摄完第一部电视剧就完了，没有其他的关系了。”为何两部电视剧都叫“姥爷”、都用王学圻主演，刘丽莎的解释是：“两部戏都是他这个年龄段的角色，而且市场上活跃的、差不多岁数的男明星屈指可数，我跟王老师合作得很熟悉了，当然会首先想到他。”

总是尴尬

虽然刘丽莎态度强硬，两剧编剧鲍光满也表示：“我是作家型的编剧，最恨雷同”，甚至地面频道对于采购《我姥爷1945》，给出了“与《姥爷的抗战》故事联系不大，单独播放不会造成观众认知上的障碍”的审片意见，但记者在广电总局网站上检索到两部剧的拍摄制作备案公示表，发现《我姥爷的故事》(后更名为《我姥爷1945》)的拍摄日期为2013年的10月，确实晚于《姥爷的抗战》取得发行许可证。更值得玩味的是，《我姥爷1945》的内容提要中，主人公的名字当时也叫“曹骅鲤”，与《姥爷的抗战》中王学圻的角色名字相同。据相关人士透露，“赵寰李”是其第一次送审未通过后更改的。

虽然两个“姥爷”的扮演者王学圻并不愿意卷入这起纠纷，其经纪人对于这一版权官司也三缄其口，虽然双方当事人一个言之凿凿声称自己握有故事的改编版权，一个辩解无非是同一个相似性格的角色发生了不一样的故事，根本算不得侵权。哪怕官司判定，其中的恩怨曲直也恐怕只有当事人才分得明白。只是，这一出或探讨或炒作背后，是中国电视剧版权保护机制仍不容乐观的现状，是热门题材有限熟练演员不多的尴尬。