金巧巧拍戏让孩子陪同：边工作边旅游[图]

原标题: 金巧巧拍戏让孩子陪同：边工作边旅游(图)

演员毛孩。

今日，电影《爱民好军医》在北京举行新闻发布会，毛孩、黄奕、金巧巧等主演悉数亮相。对于出演军医，毛孩表示自己正努力准备，“在抓紧练习，背一些医学术语”。

毛孩谈演军医：角色身上有理想主义元素

电影《爱民好军医》是根据武警新疆总队医院院长庄仕华真人真事改编，主要讲述了男主角从立志参军到成为一名爱民军医的成长故事。

该片由曾剑锋担任导演，毛孩饰演主角庄仕华，黄奕、金巧巧、果静林、汤镇业等演员也一一登场，分享对自己角色的理解。

曾剑锋表示，庄仕华身上有很多感人故事，采访中一直在追寻他成长的动力源泉，“就是希望能给社会带来更多正能量”。

谈到出演该人物，毛孩谦虚表示：“其实一开始我有点担心演不好”，他觉得这一角色是生活化的，但又有很多理想主义的元素。

为了演好军医的形象，毛孩称自己正努力做准备，“包括做手术(的动作)，背一些包含了医学术语的台词，这些都是比较难的”。

金巧巧拍新片让孩子陪同

片中，金巧巧饰演庄仕华的助手，一名护士长。对此，她表示自己特别喜欢演警察与护士这两种角色，称会带着孩子一起去，“边工作边旅游”。而对于深入新疆边远地区拍戏，金巧巧并不觉得苦，有记者问丈夫于冬有没有反对时，她称干脆地回答：“不会，他有他的工作，我忙我的，挺好。”

黄奕。

黄奕与金巧巧。