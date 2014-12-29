《武媚娘》遭停播？ 或因湖南台古今年装剧超定额

原标题: 《武媚娘》遭停播？ 或因湖南台古今年装剧超定额

范冰冰在《武媚娘》中的扮相。

范冰冰、张丰毅、李治廷、张钧甯等领衔主演的大型古装传奇历史剧《武媚娘传奇》，昨天起突遭停播。有消息指，停播皆因剧情、画面太露骨遭停播，扬子晚报记者了解到，事实似乎并非如此。此外，浙江卫视将在2015年1月11日左右如期播出《武媚娘传奇》，不受此次停播事件影响。

《武媚娘》半露酥胸

投资过3亿的《武媚娘传奇》从拍摄到播出，一共经历了3次更名，原名《武则天》，后改名为《武则天传奇》，开播前两天才正式定名为《武媚娘传奇》。该剧由范冰冰、张丰毅、李治廷、张钧甯、张庭、周海媚、李李仁、李晨等人主演，故事主要从武则天在家乡的成长讲述到她14岁入宫闱后，一直到她登基至80余岁的权力斗争故事。《武媚娘传奇》自开播之后，一众演员们华丽精致的造型，从妃子到丫鬟个个俊俏美艳，绝对女主角范冰冰的逆天颜值，都让观众津津乐道。

当然，除了收获鲜花和掌声，《武媚娘传奇》最引起热议的恐怕还是剧中女演员们豪放裸露的唐装造型。剧中，上到德、贤、淑三位贵妃，下到宫女，无一不以“酥胸半露装”示人，春色指数直逼《满城尽带黄金甲》。

连一向走气质路线的张钧甯也是“胸器”逼人，整剧被媒体戏称为“球形厉器”，惹得网友直呼春色拂面。不过就在该剧成为热议话题时，自昨日起，湖南卫视突然停播。然而，有意思的是，这个“停播”在2015年元旦即告结束，也就是说，只有29-31日不能播出。

为什么遭到举报？

有网友称，《武媚娘传奇》之所以被停播，正是因为某些剧情和画面太过露骨，遭其他卫视举报才导致停播，不过这种理由很快被业内人士否认。

有知情人士对扬子晚报记者分析，《武媚娘传奇》被举报的另一个深层次的原因是，广电总局早在两年前便明确规定，每年卫视均须定额播出古装戏，湖南卫视2014年在自己的各个电视剧播出时段推出过不少古装戏，目前收视冠军“武媚娘”树大招风，如果算在2014年的定额中，显然已经超标，元旦恢复播出。

虽然发生停播风波，不过《武媚娘传奇》不仅会在湖南卫视独播，它还将于2015年1月11日左右在浙江卫视中国蓝剧场播出。此番浙江卫视播出方式属于“1.5轮播”，所谓“1.5轮播”，指的是在首播的电视台播出到一半左右时跟播，这种打擦边球的方式既符合2015年元旦开启的“一剧两星”政策，又能沾上大剧的热度和影响力，相对于一轮来说价格也可以稍微便宜一些，而投资了近3亿的出品方也能获得更大的经济效益。