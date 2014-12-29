张馨予：单身很长时间了，求大家给介绍对象[图]

原标题: 张馨予：单身很长时间了，求大家给介绍对象(图)

28日，张馨予现身长沙为新剧宣传。谈及感情经历，她“抱怨”道：“单身很长一段时间了，求大家给我介绍对象。”

28日，周播电视剧《只因单身在一起》在湖南长沙举办发布会，主演汪东城、郑元畅、张馨予、徐璐等亮相。因该剧讲述了8个单身男女入住只提倡单身生活的高级公寓后，发生的情感纠葛，活动现场，他们也纷纷就单身生活或感情观进行了交流。

汪东城自曝常被发“好人卡”：被对方当哥儿们

尽管在剧中为徐璐不惜与郑元畅大打出手，但汪东城自曝在现实生活中经常被发“好人卡”，“认识对方的过程中，往往被发‘好人卡’，被对方当成哥儿们。我希望能找到一个懂我的女孩。”随后，汪东城也分享了最具代表性的单身物品，“我本身就是宅男，自己打发时间的时候会做一些模型、画一些面具脸谱。”同时，汪东城也坦言目前很享受单身生活，“我会给我的模型安排戏份，给它们拍写真。”

郑元畅谈择偶标准：聪明，不给我添麻烦

在主演的单身宣言VCR中，郑元畅谈起对另一半的要求，“其实我也不太会分析我的个性可能是好相处吧。至于我喜欢的另外一半的类型，(希望是)反应快、聪明、不给我添麻烦。”

随后，他也展示了自认最具代表性的单身物品，“我期待能够找到一位可以一起玩游戏的女孩子。带来的这个桌游其实就是可以供3至6个人一起玩儿的，它又很容易带动现场的气氛。”随后，郑元畅也解释了为何会选择这样一个聚会时经常被用到的游戏作为单身生活的代表，“我一个人的时候会经常把桌游摊开，自己玩儿，独处的时候很需要他们的陪伴。”

此外，张馨予更是抱怨“单身很长一段时间了，求大家帮我介绍对象。”曾在《甄嬛传》中出演“玉娆”的徐璐也吐槽了前任，“我的前男友是个渣男，前前男友也是渣男，前前前男友还是渣男，而且都是他们(主动)离开的我。”

据悉，《只因单身在一起》将自2015年1月4日起，每周日、周一在湖南卫视播出。