《林海雪原》原著作者曾要求电视剧不要拍成武打戏

原标题: 《林海雪原》原著作者曾要求电视剧不要拍成武打戏

正在热映的电影《智取威虎山》改编自小说《林海雪原》，根据作家曲波自己的经历创作的长篇小说。

曲波15岁参加八路军，1946年冬天，他带领小股部队参加北满林海雪原剿匪斗争。1955年曲波因反对苏联推行的“一长制”而挨批，想起了枪林弹雨中的生死战友，便在写检讨的稿纸上列出一串名字：杨子荣、高波、陈振仪、栾超家、孙大德、刘蕴苍等。随后，他便偷偷试写了一部分文字。从1955年2月正式动笔到1956年完稿，前后历时两年。

上世纪的50年代，人民文学出版社每年积压了堆积如山的来搞，而编辑部人手又少，大量稿件来不及审阅。有一天，年轻编辑龙世辉从稿件登记处领走厚厚一大摞原稿，准备抽空看看。书稿中夹着的各色碎布条引起了他的好奇，当他打开书稿一看，稿名为《林海雪原荡匪记》。

2002年6月27日，曲波在北京逝世，享年79岁。在生命的最后阶段，曲波对改编电视剧提出了建议，并提出从现代人的视角和审美观念出发进行再创作，不必拘泥于原小说的内容。但他同时也强调，不要拍成一出“打打杀杀的武打戏”，失去原小说的精神。