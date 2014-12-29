老搭档于文华谈尹相杰吸毒：希望他改正错误

原标题: 老搭档于文华谈尹相杰吸毒：希望他改正错误

歌唱家于文华是尹相杰事业路上不得不提的人，两人合作的《纤夫的爱》创造了无法超越的经典。对于拍档涉毒被抓，12月27日，于文华经纪人接受记者采访时表示其早上得知消息后被惊呆：“22日时我们还一起参加了节目录制，但23日，于老师因为一些事情想要找尹相杰时，就发现电话处于无人接听中，当时也只是以为对方在忙，但今天看到新闻知道了这个情况后，我们很震惊，也很心痛。”

于文华经纪人表示，于文华从2010年其开始致力《国学唱歌集》的创作，目前正忙着创作第二部《诗经》，一百首歌曲现已完成40首，工作非常忙碌，所以这两年两人在二重唱的合作并不是太多。但已有超过20年交情的两人私下保持联系：“尹相杰是个特别热心、仗义的人，身边朋友也特别多，现在这个情况于老师也很痛心和惋惜。”他表示，27日得知尹相杰涉毒被抓后，于文华第一时间与尹相杰母亲通过电话：“因为合作多年，身边亲友都是老相识，于老师也是安慰老人家，怕她情绪受不了。作为老搭档，我们也希望尹相杰能够改正错误，重新出发。”

此外，尹相杰涉毒被抓对其录制的节目播出或也将造成影响，据记者了解，央视近日才录制完毕的春节特别节目《过年7天乐》中就邀请了尹相杰作为嘉宾，参与的部分占了不少的比重，但目前的突发状况可能让节目组不得不进行大量修改。此外，12月23日，尹相杰还曾应邀亮相河北台《中华好民歌》的录制，其出现的镜头或也将被悉数删除。