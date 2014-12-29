尹相杰吸毒被抓 全球巡回演唱会取消[图]

原标题: 尹相杰吸毒被抓 全球巡回演唱会取消(图)

明星涉毒丑闻不断 网友调侃“监狱风云有了第二季”

本周继主持人王婧爆出吸毒丑闻后，昨日，歌手尹相杰又爆出吸毒丑闻。这一年，娱乐圈明星涉毒丑闻不断，有网友调侃进了“局子”的明星可以组一个剧组了，由房祖名、柯震东领衔主演，宁财神编剧、张元执导的娱乐圈涉毒大片《监狱风云》第一季还没演完，随着王婧、尹相杰吸毒被拘，《监狱风云》第二季已进入“筹备”了。

妹妹坐船头

哥哥吸了毒

昨日，歌手尹相杰爆出吸毒丑闻。北京警方通报称，2014年12月25日18时许，北京警方根据群众举报，在朝阳区某小区内，将涉毒人员尹某某 (男，45岁，歌手)抓获。现场起获病毒等毒品10余克。经现场检测发现尹某某尿检呈甲基苯丙胺阳性。经审查，该人对非法持有毒品和吸毒行为供认不讳。目前，尹某某因涉嫌非法持有毒品罪被警方依法刑事拘留，警方正在工作中。

尹相杰生于1969年，1993年与于文华合唱 《纤夫的爱》一举成名。

台前禁毒宣传员

私下非法吸毒

颇具讽刺意味的是，尹相杰还曾担任过北京市的禁毒宣传员。2007年北京禁毒志愿者总队举办了“保奥运，禁毒品，志愿者在行动”活动，聘请了常宽、羽泉、尹相杰、郭焱和陈玘作为北京禁毒教育义务宣传员。

2014娱乐圈多位明星爆出吸毒丑闻，尹相杰吸毒曝光后，多数网友已经变得十分淡定，对尹相杰的丑闻并未感到多么诧异，反而纷纷编段子调侃。有网友表示：“胖子，监狱风云都满员了，你他么进来怎么给你安排角色？”有网友毒舌表示：“尹相杰这种过气艺人涉毒被抓相当于复出了。”也有网友调侃：“尹老师那胖胖的样子，不像吸毒的人啊。”还有网友翻出11月28日尹相杰粉丝在网上贴出的与尹相杰合照，照片中的尹相杰显得有些消瘦，被网友认为“其实早有端倪”。

全球巡演取消

参与节目停播

尹相杰吸毒曝光后，其经纪人立刻启动公关工作，在微博回应称：“我的杰哥啊。你让我伤透了心。”“对不起大家，尹相杰(杰哥)让大家失望了，今年他的全球巡回演唱会也暂时取消，给大家带来的遗憾我深表歉意。”

但是，涉毒恶果持续发酵。尹相杰正在中央电视台 《寻找刘三姐》第二季中担任评委，昨晚本是 《寻找刘三姐》的总决赛，但因为尹相杰吸毒曝光，节目昨晚并未播出。

主持人王婧吸毒

本周刚刚曝光

本周，曾担任电视节目 《美丽俏佳人》主持人的王婧也爆出因涉嫌容留他人吸毒于12月9日被警方刑事拘留。王婧所属经纪公司发表声明，为其错误行为向公众致歉。

最初，博主“辣笔小球”爆出猛料，称王婧黄赌毒全沾，且吸毒多年，但此次被抓是因为容留他人吸毒；此外，王婧在澳门赌场账户里还有三四千万余额。随后也有媒体扒皮发现，王婧来头不小，前男友是喻恩泰、疑似插足孙楠婚姻当小三，最劲爆的是，还传她包养祝钒刚。

不过随后旅游卫视 《美丽俏佳人》节目负责人发来声明否认王婧系是旅游卫视员工。目前旅游卫视播出的 《美丽俏佳人》节目系旅游卫视自有栏目，王婧现主持的 《美丽俏佳人》节目系黑龙江卫视播出，两节目重名。

而祝钒刚随后发微博否认被包养，称与王婧刚刚开始交往，对于涉毒一事，则并没有提及。

今年众多明星爆出涉毒丑闻，有网友编成顺口溜讽刺称：“柯震东蹲，柯震东蹲，柯震东蹲完王婧蹲，王婧蹲完相杰蹲……未完待续。”