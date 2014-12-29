《武媚娘传奇》突然停播 原因未公开引猜测

原标题: 《武媚娘传奇》突然停播 原因未公开引猜测

《武媚娘传奇》剧照

前日上午，微博上一直流传着一个说法，湖南卫视《武媚娘传奇》突然被停播，但湖南卫视方面一直避免回应此事。但是，观众不难发现，前晚《武媚娘传奇》并未如期播出，取而代之的是湖南卫视自制节目。对此，湖南卫视官方说法是《武媚娘传奇》要从27日到30日停播三天，31日播出跨年晚会，2015年1月1日恢复该剧播出。到底是为什么停播呢？芒果台官方说法是“技术原因”，但微博上网友众说纷纭。昨日下午，“武媚娘”范冰冰更新微博，一句“欲戴皇冠，必承其重”疑似回应此事。

超出古装限额 遭举报？

有微博上自称“内部人士”的网友透露，《武媚娘传奇》突然停播，是因为芒果台今年已经播出大量古装剧，远远超过2014年古装剧播出限额，所以被“管”了。这种说法目前被认为是可能性较大。根据新闻广电总局的规定，卫视每年在黄金时段播出的古装剧不能超过全年播放比例的15%，按照每天三集的播出量，总额约125集左右。但湖南卫视今年播出的古装剧，远远不止125集——开年大戏《隋唐英雄3》77集，《宫锁连城》63集，《新活佛济公》也有33集……由此可见，古装剧的播出确实“超过限额”。而“明年1月1日开播”正好可以让该剧使用2015年古装剧配额。

此外，还有业内人士认为，《武媚娘传奇》开播以来收视极高，仅开播当日收视就达到2.46，首播直接破2，创下电视剧史上开播最高收视纪录，随后几天收视持续飙升，以至于“树大招风”遭遇同行的举报。但也有网友认为：“宫斗剧看多了吧？把宫斗内容代入到几大卫视的隐形战争中？”

没播的剧集 要重剪重审？

微博上另外一个流传甚广的说法是，《武媚娘传奇》因为尺度太大才被紧急叫停，“现在得到的消息就是总局要求剧方把接下来没播出的剧集重新剪一版出来再送审，基本上重新过审的问题不大，元旦时就会再接着播了。”

对于此种说法，不少网友表示不能相信，毕竟《武媚娘传奇》一没露点二没色情画面，“虽然该剧是看得观众眼红心跳的，但是真的都还没有挑战播出底线。”“现在被叫停，之前是如何送审通过的？”“如果说不改就不让播，那早先审片的人都干吗去了？！”“既然之前已经过审，那就证明该剧没有回炉审查的必要。而且，如果现在才重新加工画面的话，后期制作得增加多少工作量？”

只是一次炒作？

或许是近年来娱乐圈炒作手段防不胜防的关系，不少网友也直指《武媚娘传奇》停播是为了炒作。有网友揣测：“停播之后大家会更关心复播的《武媚娘传奇》有没有修改，到时收视会更高了吧！”但这种说法被认为“最不靠谱”，“《武媚娘传奇》收视率这么高，没必要通过这样的方式炒作吧，毕竟停播的损失太大了。”

虽然《武媚娘传奇》自己炒作“停播”的说法不靠谱，但是其他电视剧却赶紧“抱大腿”炒作——昨日，电视剧《锋刃》就发布一组宣传照，内容是“没胸的夜看《锋刃》”，被网友直指“这才是借机炒作好吗！”还有网友爆料称《武媚娘传奇》停播是给《锋刃》让路，但是“谍战剧的观众群和《武媚娘》的观众群根本不是同一批观众，这种说法太扯了。”