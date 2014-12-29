传汪峰将于卫视跨年晚会向女友章子怡求婚[图]

原标题: 传汪峰将于卫视跨年晚会向女友章子怡求婚(图)

一直被网友调侃“求上头条”的汪峰，如今登上头条最大的指望就是使出“求婚章子怡”的大招了。继上次传出汪峰会在《太平轮》首映日求婚的谣言，忽悠了一众网友之后，如今又传出汪峰将在湖南卫视演唱会的零点时刻求婚章子怡。“汪峰求婚章子怡”这个梗究竟要被用多少次，两人才能真正地结婚啊！

每逢采访，被催婚的章子怡在汪峰的无动于衷下显得颇为尴尬，《太平轮》上映前“求婚”传闻满天飞，章子怡也只好求媒体辟谣，人家汪峰没有要求婚的意思啦。只是，章子怡还是会在采访中若有若无地催婚，“希望有自己的孩子，然后有很美好的生活，这个是我一直憧憬的。”

然而，这次在湖南卫视跨年演唱会的求婚传递倒是传得有模有样，因为导演组已经在为这场“世纪求婚”做准备了。记者获悉，从来没有在跨年演唱会舞台上筹备过求婚仪式的跨年导演组瞬间都要秒变最专业的“婚礼策划”，将力求打造一个年度最惊喜最浪漫求婚仪式。音乐方面，汪峰演唱3首情歌向章子怡传情。此外，湖南卫视跨年演唱会节目组也已经专门为章子怡预留了观众席前排最VIP座位，方便章子怡在现场接受汪峰的眉目传情和求婚戒指。