揭卫视抢办跨年晚会原因：系背后财团间力量博弈

原标题: 揭卫视抢办跨年晚会原因：系背后财团间力量博弈

走过10年的卫视跨年，明显已经步入某种疲态，有着“概念撞车”、“内容雷同”等诸多问题需要解决。但为何各家卫视仍然削尖了脑袋，要进入跨年行列，背后的原因不能不说。

记者翻看近4年来跨年当天的收视情况，发现办跨年的卫视远超没有办跨年的卫视。往深里想想，收视正是证明卫视实力，树立品牌的机会。对一线卫视而言，年底是证明品牌地位、资金实力、品牌号召力的时候。尤其强势卫视，哪个明星选择了你，似乎就证明有王牌卫视的明星资源实力，也能证明平台的品牌号召力。

除了挣收视、抢明星、突显卫视品牌效应，其实很多卫视办跨年，背后还有一条经济链。据记者了解，在卫视跨年中，共有三方卷入卫视跨年战的经济利益分成，即各家卫视、明星、赞助商。从某种意义上来说，各卫视之间的“跨年晚会之争”与其说是一场几大卫视间的暗战，倒不如说是各卫视背后财团力量的相互博弈。

所以，卫视想方设法将跨年进行下去，根本原因远不在肤浅意义上的烧钱、抢明星，背后的品牌力、经济链条，都让卫视不得不在这条道路上继续走下去。