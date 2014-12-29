郭敬明发烧晒自拍求安慰 粉丝心急嘘寒问暖
2014年12月29日 07:59 来源:腾讯娱乐
原标题: 郭敬明发烧晒自拍求安慰 粉丝心急嘘寒问暖
图片说明：郭敬明晒自拍
一直以语言犀利著称的郭敬明也有娇羞的一面。12月28日晚，郭敬明晒出一张侧躺的照片，并在微博中写道：“发烧了。”还配上很可怜的表情。
看到小四生病中可怜的样子，很多粉丝纷纷嘘寒问暖。有粉丝急切的问道：“没事吧？严重吗？有人照顾你吗？”还有粉丝感叹道：“这么娇羞真的好吗？”
2014-12-29 07:59:18
来源:腾讯娱乐 选稿:朱恬
原标题: 郭敬明发烧晒自拍求安慰 粉丝心急嘘寒问暖
图片说明：郭敬明晒自拍
一直以语言犀利著称的郭敬明也有娇羞的一面。12月28日晚，郭敬明晒出一张侧躺的照片，并在微博中写道：“发烧了。”还配上很可怜的表情。
看到小四生病中可怜的样子，很多粉丝纷纷嘘寒问暖。有粉丝急切的问道：“没事吧？严重吗？有人照顾你吗？”还有粉丝感叹道：“这么娇羞真的好吗？”
原标题: 郭敬明发烧晒自拍求安慰 粉丝心急嘘寒问暖
图片说明：郭敬明晒自拍
一直以语言犀利著称的郭敬明也有娇羞的一面。12月28日晚，郭敬明晒出一张侧躺的照片，并在微博中写道：“发烧了。”还配上很可怜的表情。
看到小四生病中可怜的样子，很多粉丝纷纷嘘寒问暖。有粉丝急切的问道：“没事吧？严重吗？有人照顾你吗？”还有粉丝感叹道：“这么娇羞真的好吗？”