郭敬明发烧晒自拍求安慰 粉丝心急嘘寒问暖

原标题: 郭敬明发烧晒自拍求安慰 粉丝心急嘘寒问暖

图片说明：郭敬明晒自拍

一直以语言犀利著称的郭敬明也有娇羞的一面。12月28日晚，郭敬明晒出一张侧躺的照片，并在微博中写道：“发烧了。”还配上很可怜的表情。

看到小四生病中可怜的样子，很多粉丝纷纷嘘寒问暖。有粉丝急切的问道：“没事吧？严重吗？有人照顾你吗？”还有粉丝感叹道：“这么娇羞真的好吗？”