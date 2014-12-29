郑秀文透视装与好友合影 被曝腰围不足一尺七

原标题: 郑秀文透视装与好友合影 被曝腰围不足一尺七

12月29日凌晨，女星伍咏薇在微博晒出了与好友郑秀文的合影。应邀观看郑秀文演唱会的伍咏薇在后台与身着全透视装的郑秀文合影。并在微博中写道：谢谢郑秀文的邀请，欣赏一场极有水准的演唱会，台灯声，乐队+管弦乐队，舞蹈员，梳化服等等、当然还有你的超水准表演，好!完美!恭喜!继续good show，继续22吋（约不到一尺七寸）小腰精。