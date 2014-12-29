专访昆凌：很早遇到对的人 婚后不当“煮妇”

原标题: 专访昆凌：很早遇到对的人 婚后不当“煮妇”

昆凌

昆凌对于与周杰伦的恋情，一直坚守低调原则，就连身边如妈妈、哥哥都一同封嘴，坚决不让自己有半分出错的机会。哪怕距离婚礼只有一个月不到的时间，这习惯也依旧不变。

采访昆凌前，经纪公司就透过《与星共舞》节目组提出不要问感情，只能问节目。问原因，工作人员暗示“你懂的”，倒不是“天王嫂”耍大牌，而是背后的“天王”……行事谨慎。这分谨慎一直延续到采访最后，当记者抛出“生五娃”的问题，昆凌只是以水汪汪的大眼睛转向身边的经纪人，终究，选择了静默。

很多人说，这是昆凌的大智慧，否则怎么能拿下周董？安静、乖顺、柔弱，或许很多时候只是昆凌的“保护色”，聪明如她懂得分轻重、做取舍。就像坊间传言她曾想过刺青，后来因为怕周杰伦不喜欢，便放弃了。昆凌口中描绘出的“自我”也颇令人诧异——倔强，不甘于平淡的人生，她甚至不否认自己有大女人的一面。

不是“小绵羊”

——不用总被保护 狮子座女生很倔强

印象中的昆凌是个安静的女生，就像在录制现场她很少与人寒暄聊天。而哪怕只是文字采访，经纪团队也会将记者与昆凌团团围住。现场有些噪杂，“护法们”竖起耳朵倾着身子过滤问题，生怕有所“触雷”。

昆凌说，身边的好友也都会像男朋友一样保护她，身形娇小的她，很容易就激起别人的保护欲。但其实她觉得不用。作为狮子座的女生，昆凌有自己的倔强与坚持，她甚至不否认自己是大女人。

腾讯娱乐：经纪公司不大赞同你来，怎么说服他们的？

昆凌：是我的决心吧。我很想接受挑战，想尝试不一样的舞风。公司看到我这么想要的一个决心，你那么想要做一件事，他们也不会太反对。

腾讯娱乐：可你以前跳舞并不好？

昆凌：我很想哪里有挫折，就从哪里再战。哪怕不一定会成功，我也要再次挑战。

腾讯娱乐：你是一个很倔强的人，对于自己的意见很坚持？

昆凌：我是狮子座，有时候会跑出倔强的一面，我就是要这样。

腾讯娱乐：狮子座的女生感觉挺大女人哦？

昆凌：我个性中带有很多倔强的地方，很多事我都会有自己的坚持。大事还是可以配合别人，小事就有自己的倔强。

腾讯娱乐：火象星座很容易发脾气，你经常和亲近的人起争执吗？

昆凌：他们的包容力都超高。

腾讯娱乐：你给人的感觉静静的很温柔，很容易激起人的保护欲，真实的你也是？

昆凌：我的朋友都喜欢充当我的“男朋友”，包括女生站到我身边，就会变很Man。我问姐妹为什么？她说，“在你旁边，你那么小，就觉得我有义务保护你。”我说，不用啊，我自己可以的。

升级“天王嫂”

——我运气是挺好 最初有点儿怕

“我18岁的时候还在攒钱看周杰伦的演唱会。你18岁的时候，却已经拥有了他。”这是一位粉丝生出的感慨。18岁相恋，21岁正式当上“天王嫂”，从此一举一动备受瞩目，不能有行差踏错。

问这个小姑娘怕不怕？她点点头，是了，怎么会没有呢？但昆凌又是这样一个不甘于平淡的人，“如果人生太平淡，会感觉好像没什么精彩片段。”

腾讯娱乐：刚才说很喜欢挑战？

昆凌：我喜欢做不同的尝试。如果人生太平淡，会感觉好像没什么特别精彩的片段。

腾讯娱乐：你喜欢生活像过山车一样的刺激？

昆凌：啊……我喜欢挑战，但我不想这样（高低起伏），就是想在每个挑战中学习吧。

腾讯娱乐：上周日晚上，你一出场收视率飙高，过去有想过自己的高人气吗？

昆凌：完全没想过。我真的很感谢大家。

腾讯娱乐：来的时候压力大吗，怕不怕跳不好被嘘？

昆凌：会啊，可我的压力不是来自于怕被外界怎样，只是希望挑战成功，毕竟是自己硬着头皮来的。

腾讯娱乐：现在升级为“天王嫂”，受到的关注度也很高，害怕吗？

昆凌：一开始有一点儿，但这个节目第一期播出后，大家体谅每个参赛者，对我的支持让我有很大力量，我觉得现在就是很开心的参赛。

腾讯娱乐：很多人觉得你运气好，你觉得自己走到今天是靠着“好命”？

昆凌：我运气是蛮好的，像这次上节目，我觉得很lucky，让我有个机会可以学好国标舞。

“准新娘”已就绪

——很早就遇到对的人 婚后不想闲在家

昆凌与周董的婚礼已进入倒数，一向作风低调的昆凌却突然选择在人生的紧要关头，来内地上综艺节目，这位“准新娘”也难免有些分身乏术。

但不难看出，昆凌并无意当家庭主妇。她说自己要兼顾家庭和工作，她也希望自己像何洁一样，就算当了妈也不要在家当“煮妇”。

腾讯娱乐：为什么选择在人生的重要时刻上《与星共舞》？

昆凌：我想接受挑战，以前就没把舞跳好看，想认真把舞跳流畅，希望有个专业老师带着我。

腾讯娱乐：还要准备当新娘，会不会分身乏术？

昆凌：的确有点分身乏术。但人生就是要多点挑战，要多点尝试才完整，我就决定要参加了。

腾讯娱乐：这么年轻就结婚，心态上能适应吗？

昆凌：心态上啊……我就是很早就遇到对的人。

腾讯娱乐：曾说被何洁的故事感动，你最想向她学习的地方是哪里？

昆凌：其实有很多。你看她当了妈妈，可她也分身乏术，还可以出来工作，然后把舞跳这么好。她的自信也还在，有很多人当了妈妈可能就在家了，可是她还有那分自信在，我觉得她真是一个辣妈。

腾讯娱乐：准备好生五个小孩了吗？

昆凌：（笑）。