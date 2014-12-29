《武媚娘》停播引诸多猜测 被人背后捅刀？

原标题: 《武媚娘》停播引诸多猜测 被人背后捅刀？

图片说明：《武媚娘》剧照

图片说明：《武媚娘》范冰冰剧照

范冰冰、张丰毅、李治廷、张钧甯等领衔主演的大型古装剧《武媚娘传奇》（简称《武媚娘》）自上周在湖南卫视开播以来，一路高歌猛进，凭借爆表的颜值、精美的服饰和“宫斗”的剧情，迅速占据了收视率排行榜和话题榜第一名的位置。可是，前晚却突然传出消息，《武媚娘》从昨晚起暂停播出，将安排在2015年1月1日晚继续播出。

引诸多猜测 《武媚娘》被人背后“捅刀”？

此番停播风波，引来诸多猜想，湖南卫视官方微博“青春剧透社”给出的理由是：技术原因。但昨日有网友爆料称，由于剧中女演员的“酥胸半露装”太香艳，从宫女到妃子的着装都尺度过大，因此导致《武媚娘》被停播。外界更传，湖南卫视的技术人员正通过技术手段将剧中所有暴露的胸部镜头都PS掉。

另有消息称，因为各个卫视开年大剧竞争十分激烈，目前收视冠军《武媚娘》树大招风，过于招摇，所以招来其他卫视和大剧在背后“捅刀”，最终导致此次停播事件。

不过，记者从知情人士处获悉，《武媚娘》突然被叫停是因为湖南卫视古装剧的播出配额已不足。根据广电总局的规定，卫视黄金时间段播出的古装剧不得超过总额的15%,按照每天三集的播出量，古装剧一年的播出总额约125集左右，而《武媚娘》因为提档播出而导致湖南卫视2014年的古装剧已超额，因此被迫改期到2015年1月1日再播出。

其他播出不变 “1.5轮跟播”或成潮流

此外，记者获悉，《武媚娘》还将于2015年1月11日左右登陆浙江卫视中国蓝剧场，完全不受此次停播事件影响。

值得一提的是，有别于以往独播和“N+X星”二轮播的方式，浙江卫视将采用“1.5轮跟播”方式播出。所谓“1.5轮跟播”，指的是在首播的电视台播出到一半左右时跟播，这样既符合“一剧两星”政策，又能沾上大剧的热度和影响力，相对于一轮来说价格也可以稍微便宜一些，而出品方也能获得更大的宣传效益，制播双方一举两得。

据悉，明年1月1日起“一剧两星”政策正式实施后，“四星联播”将成为历史，电视剧编播方式进入多元化时代，“1.5轮跟播”这一全新的编排方式将在明年全面铺开。

同场加映

《最强大脑》广州点映

范爷霸气求“摸脸”

科学类真人秀《最强大脑》第一季收视、口碑双收，第二季即将于2015年1月2日在江苏卫视首播。日前，《最强大脑》第二季率先在广州点映，首集“范爷”范冰冰最为抢眼，时而“武则天”上身，霸气侧漏，时而大放电眼，撒娇卖萌，为证明自己的“颜”不是整容整出来的，她更主动求“辨骨识人”的选手摸自己的脸，“我等这个机会等了好久了”。

《最强大脑》第二季由“科学男神”Dr.魏（魏坤琳）继续坐镇专家席，评委方面，除了陶晶莹是老脸孔，孟非、高晓松都是新加盟。此外，节目组特别邀请国内外一线女星组成“X女神团”，首位“X女神”便是范冰冰。

范爷一出场便十分豪放，甩动长发，姿态妖娆，惹得现场男观众一阵欢呼。而当男选手史俊恒上台，表示自己能辨骨识人，单凭看便能看出别人有没有整容时，范爷立马笑了，说：“我等这个机会等好久了。”并甘当“最强道具”，主动抓住选手的手，“为了一洗清白，你还可以摸我脸，没事，你尽管摸好了！”就当大家期待史俊恒会说出什么惊天秘密时，“占了便宜”的他反倒害羞起来，连声称赞，“冰冰皮肤太好了！事实证明她真的完全没整容。”

更好玩的是，当大家讨论到女人屁股大是不是特别聪明时，Dr.魏表示，这个没有科学根据。身体丰腴的范爷则小小害羞了一下，“这个……我可以证明这个是事实。”全场哄然大笑。