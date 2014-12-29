胡歌疑承认与江疏影分手：梦醒时分 遥望江胡

原标题: 胡歌疑承认与江疏影分手：梦醒时分 遥望江胡

图片说明：胡歌、江疏影



12月29日凌晨，胡歌连发四条微博回应与江疏影恋情，称“我想说，我爱过，我爱那个回忆，我爱我所认识的她，我已经知足了，梦醒时分，遥望江胡，对不起，让大家失望了。”通过胡歌的微博来看，他疑似已承认与江疏影曾有恋情，但现在已分手。胡歌请求粉丝不要再追问，“不要再问了，就这样结束吧，至少回忆是美好的，求求你们，不要再做文章了，放过演员好吗，我只希望能够安安静静地生活，踏踏实实地演戏，我会继续享受一个人的时光，孤单很可贵，寂寞很难得”。

另外，胡歌还在微博中称自己是在喝酒后发的微博，甚至言语中带有一些失落和自责，“之前公司给我下过死命令，喝了酒不许发微博，今天实在忍不住，我很难过，很难过，我忍不住，对不起，或许我真的不适合做演员我，只想做真实的我”。

在与女演员江疏影的恋情被曝光后，胡歌曾于12月25日在微博发声：“24号的5号，你在绕，她在绕，我们都在绕”。在29日的微博中，胡歌还坦诚回应，“这几天，我专注于舞台，不愿意被凡尘琐事影响，我不希望舞台上的5号背负太多，我爱这个戏，爱这个角色，我希望他是纯粹的。”

据悉，12月24日平安夜胡歌在北京保利剧院出演话剧《如梦之梦》，剧中饰演“五号病人”一角。

12月24日，网络上曝出胡歌与江疏影在机场甜蜜喂食，以至于险些错过飞机，被机场广播急询。随后，二人于深夜在街边拥吻，并同回公寓。至此，江胡恋曝出。

在胡歌12月29日的微博中，胡歌还提及与经纪人Ben的合作关系将结束，似乎因为两人之间的信任出现了问题。胡歌在微博中写道：“另外，还有一件事，大本张，谢谢你一年来对我的帮助，你是一个好人，但是，我们的合作要告一段落了，与你无关，是我的问题，如果彼此无法坦诚，那就没有必要再合作了，各自珍重。”