胡歌酒后疑回应与江疏影恋情：我爱过

原标题: 胡歌酒后疑回应与江疏影恋情：我爱过

胡歌与江疏影恋情日前被曝光

29日凌晨，胡歌连发四条微博回应与江疏影绯闻，称“我想说，我爱过，我爱那个回忆，我爱我所认识的她，我已经知足了，梦醒时分，遥望江胡，对不起，让大家失望了。”疑承认与江疏影恋情，但现在已分手。并请粉丝不要再追问，只希望能够安安静静地生活，踏踏实实地演戏，“我会继续享受一个人的时光，孤单很可贵，寂寞很难得”。

另外，胡歌自曝是在喝酒后发的微博，“之前公司给我下过死命令，喝了酒不许发微博，今天实在忍不住，我很难过，很难过，我忍不住，对不起，或许我真的不适合做演员我，只想做真实的我”。

继和江疏影恋情被曝光后，胡歌曾于12月25日在微博发声：“24号的5号，你在绕，她在绕，我们都在绕”。据悉，12月24日平安夜胡歌在北京保利剧院出演话剧《如梦之梦》，剧中饰演“五号病人”一角，故事从主角生命末端开始，医生的故事包着五号病人的故事，五号病人的故事包着顾香兰的故事……

12月24日，网络上曝出胡歌与江疏影恋情，二人在机场甜蜜喂食，以至于险些错过飞机，被机场广播急询。随后，二人于深夜在街边拥吻，并同回公寓。