TFboys机场被粉丝包围 陈赫落寞自黑：过气谐星

原标题: TFboys机场被粉丝包围 陈赫落寞自黑：过气谐星

TFboys粉丝接机照 陈赫在远远的角落

12月27日，陈赫在微博爆料在机场遇到TFboys被粉丝包围，而自己则形单影只，并自黑“过气谐星”。这一“孤独谐星的故事”也引起王中磊的注意，他在微博上@顾长卫 ：“这就是一部电影题材呀”，提议顾导拍为电影。