韩剧《匹诺曹》大热 众明星掀追剧狂潮

原标题: 韩剧《匹诺曹》大热 众明星掀追剧狂潮

李艾微博截图

孙坚微博截图

戚薇微博截图

马松微博截图

匹诺曹剧照

韩剧《匹诺曹》的热播男女主角李钟硕、朴信惠的人气暴增，上周《匹诺曹》更新到14集，最初计划20集完结，看来追剧的观众还要苦苦的等上几周，现在不仅是普通观众为之疯狂，不少明星艺人都成了“匹诺曹”的追剧狂人，其中不乏戚薇、叶一茜、马松、李艾、孙坚这样的明星粉。

明星们齐齐变成追剧狂人

《匹诺曹》开播不久戚薇就通过微博晒出该剧的宣传海报表示：“听你们的。开看喽。还有推荐吗？李艾随后更发多条微博称：“匹诺曹才更新到第8集啊，太讨厌了！”“等匹诺曹更新时，请推荐些能和这质量差不多的戏可以不？”李艾大爱男主李钟硕追加看了其主演的《听见你的声音》。马松也晒出《匹诺曹》剧照，并发表感慨，父母不在，有这样的哥哥真的很温暖，有谁被这兄弟的亲情感动流泪的？并刷出#李钟硕#的话题。叶一茜更是不断的询问好友：”什么时候才更新，等的好着急！“孙坚则在微博中与网友互动并配图片，称：“好看点赞，很好看评论，特好看转发，请开始。”微博发出获得网友5万多的点赞。网友还纷纷留言：“超级好看”。对于此剧的火热程度，看来明星追剧狂人们还要在苦苦的等上几周才能追完该剧。