林志玲谈撒娇：温柔是一种很好的力量

原标题: 林志玲谈撒娇：温柔是一种很好的力量

林志玲谈撒娇：温柔是一种很好的力量

林志玲就一定是光鲜亮丽的女神形象吗？也许12月31日上映的谍战题材影片《谁是卧底之王牌》会让你大吃一惊。从被毁容的年轻女教师到花甲之年的北方村妇，你终于有机会把注意力从她的小脸长腿转移到演技二字之上。为了角色需要，连那招牌性的娃娃音都被她隐藏起来，她也因此第一次对自己的细嗓音产生质疑。谈及撒娇和娃娃音之间的联系，她认为两者不能画等号，“有人让你撒娇是一件幸福的事情”，因为“温柔是一种很好的力量”。

角色赵碧薇

我就是这样的爱情傻瓜

新京报：近年你的电影作品以都市爱情题材为主，怎么会想到接拍谍战片？

林志玲：那阵子我手上收到的邀约都是爱情片，会觉得我好像应该从中选一个比较不一样的，这次对我来讲非常有突破和挑战性。

新京报：影片中你所饰演的赵碧薇承受了巨大的冤屈，却选择在几十年后将自己心中的答案公之于众，当她得知“真相”不过是场骗局时，会对她造成怎样的冲击？

林志玲：这就是女人很特别的地方，她其实是个没有党派的女孩子，但因为爱人是地下党而莫名卷入案件，守住一个谎言，到最后她觉得实在不能再这样继续下去了，所以就有了你们看到的她说的那句，“我要把一切所讲的全部推翻”，影片也因此开始回溯当初到底发生了什么，我也是一边拍一边才理解她的人生选择。

新京报：回到片中的那个年代，如果是你，有勇气投身革命成为一名地下党吗？

林志玲：其实我还蛮像赵碧薇的，她因为爱人卷入这场纷争，是我也会这样选择，会跟随爱人的信仰而前进，然后拼尽全力维护，还蛮像我的。我就是爱情傻瓜，哈哈。

标志娃娃音

第一次质疑自己的声音

新京报：从上海知识女性演到60岁北方农村老妪，这么大的年龄跨度在表演上你是如何区别的？

林志玲：其实她年轻时期的戏比较少，反而老年回想的过程比较长。拍摄期间我把自己放在一个比较压抑恐惧的封闭状况内，不管年轻还是老年，那种内心的沉重一直都在。老年戏主要是声音挑战很大，我自己都觉得听不下去了。(笑)

新京报：会不会一不留神就让娃娃音溜出来？

林志玲：会会会，因为你特别压抑的时候反而有时候不在角色里了。所以中间还是有寻找的过程，一不小心突然又变回林志玲的声音。

新京报：这是第一次娃娃音给你带来困扰吗？

林志玲：之前拍爱情片，导演都特别叮嘱，就用你原本的那个声音。但因为角色需要，这次真的开始质疑自己的声音，还是我和导演提出的，这声音真太不对了。

新京报：在你看来，娃娃音和撒娇有必然联系吗？

林志玲：应该不能画等号吧，我本身是娃娃音，但不代表可以因此得到什么，至于撒娇嘛，这又不是女人的专利。我觉得有人让你撒娇是件幸福的事，不要耍赖就好。有时候撒娇也是种温柔，女孩子可以用温柔的力量去面对很多的事情。

【模特转型演员】

这是老天爷给我的礼物

新京报：隋棠说因为你才开始有很多导演或者制作人，愿意把机会给模特，愿意相信有些模特是会演戏的。

林志玲：我觉得我很幸运的是，刚好在那个时间点台湾的多媒体诞生让大家开始关注模特儿，也刚好在那个时间点突然一个surprise打在我头上，我一直都觉得这是老天爷给我的礼物(笑)，大家愿意去肯定模特儿这个行业，并不仅仅把我们看作是在舞台上走一走的漂亮衣架子，愿意给我们机会朝主持方向走，所以那时候我接了金马奖，之后又朝表演方向走，有了第一部电影《赤壁》。这一切太神奇了，我觉得可能是老天爷赋予我某种使命要我好好去做，每一次回想起来我都带着万分感恩的心，觉得我要做得更好。