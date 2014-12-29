《家有儿女》“小雨”尤浩然恋爱：我不是小孩了

原标题: 《家有儿女》“小雨”尤浩然恋爱：我不是小孩了

尤浩然因《家有儿女》中的“小雨”(下图)而被观众熟悉。

尤浩然因《家有儿女》中的“小雨”(小图)而被观众熟悉。

看着这张亲密照片中搂着姑娘的小伙子，你能认得出来他是曾经的热播剧集《家有儿女》中的“小雨”吗？

没错，他就是长大了的“小雨”。他的名字叫尤浩然，今年18岁。近日，一组尤浩然与一女子的亲密照在网上疯传，疑似恋情曝光。这组照片曝光后，有不少网友开始致青春：“在我印象中他还是个小孩。岁月啊……”“小雨都谈恋爱了，我这当阿姨的还……”“我只记得他是广告里那个给妈妈洗脚的小正太，时间匆匆如流水……”但也出现了一种刺耳的声音：“小雨现在长得让人好着急 ！”“这女的粉擦得有多厚？”

12月26日，尤浩然在微博发布名为“等待做手术的时候看到一些关于我的微博”的文章，表示：“我18岁了不是小孩了，是人都有私生活……” “而且不管我有没有女朋友，我个人认为没有什么不正常的。虽然我很谴责这种曝光私生活的行为，但我也没有办法，只是想说肯定有些朋友觉得我还是那个小时候的我适应不了吧。”

“小雨”好可怜。小时候很可爱的“小雨”以及其他的一些童星长大后被批“长残”，这本身就是对个体生命的一种不尊重。尤浩然18岁了，成年了，有个女朋友也正常，情人眼里出西施，把自己的审美观强加到别人身上，恐怕也不合适。

时间如流水，童星会长大。各位表示讶异的看客，估计还是念着曾经的“小雨”，那么就请宽容地至少支持你们脑子里小时候的“小雨”。